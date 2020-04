Előkerültek az sms-ek, amiket két éve Meghanék küldtek a paparazzikkal bizniszelő apjának

Meghan apja paparazzikkal üzletelt lánya esküvője előtt, most kiderült, milyen sms-váltás volt Thomas Markle és Harryék között.

Még Harry és Meghan 2018-as esküvőjét megelőzően kirobbant egy kisebb botrány, mikor Markle apja, Thomas Markle paparazzikkal üzletelt, hogy lefotózhassák őt pénzért. Ezt azzal magyarázta, hogy anyagilag így akart segíteni lányának, aki beházasodik a királyi családba. Az ügy nagyot robbant, Thomas Markle az esküvőn sem lehetett ott (ő a szívrohamára fogta egyébként).

Harryék most épp pereskednek egy brit bulvárlappal (The Mail on Sunday), miután azok megjelentettek egy levelet, amit Meghan írt az apjának ezzel az egész kínos üggyel kapcsolatban. A jogi dokumentumokba Meghan jogi csapata csatolta az sms-eket is, amik Thomas Markle és közöttük között zajlottak le. Ezeket a TMZ kikérte, megkapták, és cikket írtak most belőle.

Az első üzenetet Harry küldte öt nappal az esküvő előtt:

Tom, Harry vagyok, fel kell hívjalak most rögtön. Kérlek, vedd fel.

Majd az esküvő előtti napon ugyanúgy Harry írt:

Tom, itt megint Harry. Beszélnünk kell! Nem szükséges bocsánatot kérned, megértjük, miért tetted, de a nyilvánosság csak rontani fog ezen. Ha szereted Meget, és helyre akarod hozni, kérlek, vedd fel a telefont, és ne beszélj a médiával, akik elrontották ezt az egészet. Csörgess meg, nem vagyunk dühösek, de beszélni szeretnénk veled. Köszi!

Újabb sms Harrytől:

Ha a sajtóval beszélsz, az visszaüt majd. Kérlek, engem hívj, mi tudunk csak megoldást erre, ahogy az első naptól kezdve szerettük volna.

Az esküvő után Thomas Markle azonnal a sajtóval beszélt, elmesélve, hogy Harryék üzeneteket küldtek neki a sajtó csöndben tartása miatt. Ezt követően már a lánya is üzent neki.

Egész hétvégén próbáltalak elérni, de nem veszed fel, az üzenetekre sem reagálsz. Aggódunk az egészséged és a biztonságod miatt. Szeretnénk téged megvédeni, de ez nem fog menni, ha nem válaszolsz. Szükséged van valamire? Elküldjük a biztonsági embereinket ismét? Sajnáljuk, hogy a kórházban vagy, de beszéljünk. Melyikben vagy?

A biztonsági embereket Harryék szerették volna küldeni hozzá korábban, de Markle nem kért ebből, holott a herceg jóformán könyörgött ezért.

Ne is csodálkozzunk, hogy azóta szóba sem állnak Thomas Markle-lel, aki azóta is eléggé kínos dolgokat nyilatkozik a brit királyi családról.

Kiemelt kép: Andrew Milligan – WPA Pool/Getty Images