A Született feleségek visszatérnek, de máshogyan, mint gondoltuk

Részben lehet csak örülni.

A Stars in the House című YouTube-os műsorban térnek vissza a Született feleségek, hogy jótékonykodjanak kicsit a koronavírus-járvány kapcsán. A felvételt élőben fogják sugározni Amerikában vasárnap, azaz nálunk hétfő hajnalban, aki szeretné, ott végig is nézheti a beszélgetést.

A formátumnak általában az a lényege, hogy a készítők meghívják régi sorozatok szereplőit, hogy beszélgessenek kicsit a régi időkről, ez most fizikailag lehetetlen lesz, így

valószínűleg Skype-on fog mindenki bekapcsolódni a diskurzusba.

A Deadline értesülései szerint Marcia Cross, Eva Longoria, Brenda Strong, Dana Delaney és Vanessa Williams fog csatlakozni. Teri Hatcher viszont nem lesz ott, ahogy Felicity Huffman sem, akit még októberben ítéltek börtönbüntetésre.

ITT lehet majd nézni.

Fotó: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP