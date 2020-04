Háromszorosára nőtt a szexjátékszerek eladása a járvány miatt

Vajon mivel ütik el az időt a kijárási korlátozások alatt az új-zélnadiak?

Az új-zélandi kormány nélkülözhetetlen szolgáltatásnak nyilvánította, és engedélyezte az Adult Toy Megastore nevű szexbolt nyitva tartását a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások ideje alatt is. Az új-zélandiak pedig ki is használták a lehetőséget. A Stuff című új-zélandi lapnak a cég elmondta, hogy háromszorosára nőtt a kereslet a termékeik iránt a járvány miatt.

Az új-zélandiak két időpontban rohamozták meg a boltot. Először akkor, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította a helyzetet. Ekkor a cég közlése szerint a legszükségesebb termékekből kezdtek el raktározni az emberek: nagy csomag óvszereket vettek és literszámra a síkosítókat.

A második hullám akkor jött, amikor az új-zélandi kormányfő a kijárási korlátozások szigorítását rendelte el. Ekkor azonban már más termékek eladása nőtt robbanásszerűen: a szexjátékszereké. Leginkább a kezdők számára kínált eszközök kezdtek el nagy mennyiségben fogyni.

A cég szerint ez arra utal, hogy az emberek úgy érezhették, hogy most, amikor olyan sokat vannak otthon, akkor végre lesz idejük kipróbálni olyan új dolgokat, amiket már régóta akartak. Emellett az egyedülálló emberek vásárolhattak be játékszereket, most, hogy nem tudnak olyan könnyen találkozni másokkal, és kell nekik valami, amivel csökkenthetik a feszültséget.

