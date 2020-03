Mivel emberek nem látogathatják, a pingvinek mentek körbe megnézni az akvárium többi állatát

A chicagói Shedd Akvárium egyik kedvenc látványosságai a pingvinek. Alapesetben. A koronavírus miatt azonban bezárt a park, így viszont az aranytollú pingvineknek jutott egy kis ideje arra, hogy körbenézzenek.

Persze mindezt a gondozók engedélyével, akik az látogatók elmaradásával új szórakozási lehetőségeket kerestek az állatoknak:

– árulta el az akvárium a Chicago Tribune-nek, amit a CNN szemlézett.

A Wellington nevű pingvin például meglátogatta a halakat az Amazonas élővilágát bemutató részlegen. Úgy tűnik érdekelte is, bár annyi talán bosszantotta, hogy a leírás, hogy milyen fajokat is lát, neki kicsit magasan van kifüggesztve.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020