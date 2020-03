Janicsák Veca: Van egy elég erős klímastresszem

Janicsák Veca is járt a Nyugi! Köztünk marad… című talkshow-ban, ahol a környezettudatos életmódjáról beszélgettek. Mint azt Szulák Andreának elmesélte, próbál keveset pazarolni, de nyaralásokon ezzel nem törődik.

– mondta, Szulák rákérdezett, nála mit jelent környezettudatosnak lenni:

Lekapcsolgatod a villanyt ott, ahol nem kell, nem pazarlod az ételt, úgy vásárlod az ételt, hogy az minél tudatosabb legyen. Körülöttem mindenki nagyon felvilágosult, a nővérem is vegán, ahogy én is. Nekem van egy elég erős klímastresszem, ezt be is vallom, én annyira félek, hogy a kislányomnak már nem lesz olyan élete, mint amilyen nekünk van, hogy ez elég erős motiváció.