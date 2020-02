A Lady Gagát éneklő londoni nőt már Amerikába reptették

Ellen DeGeneres műsorának vendége volt és kapott egy "kis" meglepetést is.

Charlotte Awbery-t egy brit youtuber állította meg a metróban, hogy folytassa Lady Gaga Shallow című dalát, ami olyan jól sikerült, hogy mostanra a fél világ megismerte. Egy hét alatt az Instagram oldalának követőszáma hétezerről közel félmillióra emelkedett és Ellen DeGeneres is meghívta a műsorába.

Az amerikai talkshow-ban ismét előadta a dalt, majd elmondta, hogy 15 éve énekesnőként dolgozik esküvőkön, bálokon és más hasonló rendezvényeken. Az apja pedig mindig azzal bíztatta, hogy ne adja fel. Ennek pedig most be is ért a gyümölcse.

Az újabb szereplési lehetőség mellé pedig kapott még egy kis bónuszt Ellen DeGenerestől. Egy 4 millió forint értékű repülési utalványt, hogy bármikor átutazhasson az USA-ba.



Kiemelt kép: YouTube/TheEllenShow