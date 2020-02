Blac Chyna vagy terhes, vagy nem, de ami tuti, hogy nem a saját ultrahangképét posztolta

Miért posztolta egy ismert orosz sminkmester terhes ultrahangfotóját?

Blac Chyna posztolt tegnap egy terhességet mutató ultrahangképet, azzal a megjegyezéssel, hogy 2020-ban újra áldott állapotban van, majd három perccel később törölte is a posztot. Ez már önmagában fura, úgyhogy a TMZ elkezdett kutakodni, és innentől kezd igazán érdekessé válni a történet. Az ultrahangkép, amit Chyna posztolt, eredetileg egy ismert orosz sminkmesteré, aki korábban pont azzal a fotóval jelentette be a saját terhességét, amit szimplán csak megosztott a saját fiókján az amerikai reality sztár.

Megkeresték őt, hogy mi is a helyzet, de a képviselői nem válaszoltak. A TMZ-nek valószínűleg az lehetett leginkább gyanús, hogy Blac Chyna ott volt mindenki megdöbbenésére a vasárnapi Oscar-gálán, ahol picit sem tűnt terhesnek.

Szóval a bizonyítékokat figyelembe véve a bennünk élő, ajtóból visszaforduló Columbonak két verziója is van arra, hogy mi is történt valójában. Az egyik az, hogy a híresség, akinek van egy gyereke Tygától, egy másik pedig Rob Kardashiantól, valóban terhes a harmadik gyerekével, de lustaságból szimplán ellopta valaki fotóját, hogy bejelentse, de a kommentelői rajtakapták, úgyhogy gyorsan törölte is a posztot. A másik, hogy nem terhes, csak egy kis figyelmet szeretett volna generálni maga körül, ez esetben gratulálunk, mert összejött. Igazából ebben a verzióban is valószínűleg a kommentelői rajtakapták a képlopáson, és azért törölte a posztot. Idővel biztosan kiderül a megoldás, nehéz elrejteni egy terhességet kilenc hónapon keresztül.

Kiemelt kép: Instagram / @blacchyna / FashionNova