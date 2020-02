Tom Hanks az amerikai hadsereg dicsőségcsarnokának tagja a Ryan közlegény megmentése miatt, így az Oscaron levő egyenruhás katonák igencsak szívélyesen fogadták a bevonuló sztárt. Hanks pedig rögtön le is nyomott pár fekvőtámaszt az egyikkel, csak úgy lazán 63 évesen.

Tom Hanks Drops and Does Push Ups with a U.S. Army Sergeant on the #Oscars Red Carpet https://t.co/jAOtmze4qR pic.twitter.com/aqyfzMnlRq

— People (@people) 2020. február 10.