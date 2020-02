Nem vagy felkészülve Jessica Simpson sztorijára Timberlake-kel és Ryan Goslinggal kapcsolatban

Nagyon nehéz mást mondani erre azon túl, hogy IZÉ.

Jessica Simpson sok celebhez hasonlóan úgy döntött, itt az ideje egy az eddigi életéről szóló könyv megírásának, amit hamarosan meg is jelentet. Az énekesnő ebben nehéz gyerekkoráról és alkohol- illetve drogfüggőségéről ír, na meg arról, miként döntött úgy 2017-ben, hogy ezeket abbahagyja. Nemrég be is ment Jimmy Kimmelhez, hogy könyvét promózza, és közben egy olyan sztorit osztott meg, amire elég sokan húzták fel egyszerre a szemöldöküket.

Arról beszélt, hogy amikor 12 éves volt és még a Mickey Mouse Clubban szeretett volna dolgozni Britney Spears, Ryan Gosling és Justin Timberlake mellett, de végül nem vették fel, a kapcsolat viszont megmaradt, főleg utóbbival. Annyira, hogy sok sok évvel később, amikor Simpson elvált első férjétől, Nick Lachey-től, találkozott Timberlake-kel, aki pedig Cameron Diazzal szakított akkoriban.

Az énekesnő úgy fogalmazott, hogy nosztalgiából csókolóztak egyet, ami után Timberlake azonnal elővette a telefonját és üzenetet írt valakinek, aki mint kiderült, Ryan Gosling volt,

akivel évekkel korábban fogadtak, hogy melyikük csókolja meg először Jessica Simpsont.

Muszáj kihangsúlyozni, hogy bár a fogadás idején Timberlake gyerek volt, a győzelmi sms írásakor, 2007-ben már 26 éves, felnőtt ember.

