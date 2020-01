Nicki Minaj-zsal indul a RuPaul’s Drag Race következő évada

Február 28-án kezdődik a RuPaul’s Drag Race 12. évada a VH1-on, méghozzá nem is akárkivel. Az évadnyitó előzeteséből ugyanis kiderült, hogy Nicki Minaj lesz az évad első vendégzsűrije. Minaj az előzetest azzal a megjegyzéssel osztotta meg Twitterén, hogy régi álma teljesült ezzel. Íme az előzetes:

A dream of mine for so long 👑💄 @rupaulsdragrace season 12 starts Friday 2/28 at 8pm on @VH1! ✨ #dragrace pic.twitter.com/KRLRscTG6J

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 2020. január 30.