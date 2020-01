Már láthatjuk mozgásban is Emily Ratajkowski bimbóvillantó melltartóját

Már láthatjuk mozgásban is Emily Ratajkowski bimbóvillantó melltartóját

Praktikus tulajdonsága nincs a fehérneműnek.

A modell néhány darabot már megmutatott képek formájában új fehérnemű kollekciójából és most, hogy rendelhető is, egy videót is posztolt.

Az áttetsző fekete anyag – amiből nem használtak fel túl sokat – azonban csak dekorelem a mellein, miután gyakorlati tulajdonságai nincsenek a melltartónak. Se nem tart, se nem takar. Mondjuk Emily Ratajkowskinak nincs is szüksége ezekre, de lehet, hogy néhány vásárlója igényt tartott volna rá.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés, Jan 30., 2020, időpont: 8:03 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@inamoratawoman