Milo Ventimiglia kölcsönadta a személyijét Penn Badgley-nek, de lebuktak

A kollégája akkor még kiskorú volt.

A This is Us színésze és a Gossip Girlből is ismert Penn Badgley 2006-ban együtt dolgoztak a The Bedford Diaries című sorozatban, ahol elég jó barátok lettek. Milo Ventimiglia ezért jófejségből kölcsönadta a személyijét az akkor még csak 19 éves kollégájának, hogy azt beengedjék és kiszolgálják a bárokban.

A bibi csak az volt, hogy ugyanoda mentek és amikor az igazi Ventimiglia az útlevelével igazolta magát a bejáratnál, akkor a biztonsági őr közölte, hogy már bent van.

