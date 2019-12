Cardi B házától belekönnyezel a töltött káposztádba

Vagy bejglidbe. Vagy mindkettőbe egymás után.

Cardi B és férje, a Migos-ban rappelő Offset már két éve bőszen keresik közös otthonukat, derül ki előbbi Instagramjáról. Most viszont végre megtalálták, karácsonyra ajándékként pedig körbe is vezetnek minket benne. Egyrészt, nagyobb a ház maga, mint a legtöbb vidéki panzió, másrészt ezekkel a videókkal azért eléggé megkönnyítik egy betörő dolgát, elég könnyű felkészülni ezekből a videókból, ha esetleg valaki kirabolná őket. De kiválóak ezek a videók arra is, hogy könnyeiddel áztasd meg a karácsonyi menüt az elképesztő luxust bámulva.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cardib (@iamcardib) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2019, időpont: 4:26 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cardib (@iamcardib) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2019, időpont: 4:27 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cardib (@iamcardib) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2019, időpont: 4:28 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cardib (@iamcardib) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2019, időpont: 4:30 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cardib (@iamcardib) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2019, időpont: 4:38 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cardib (@iamcardib) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2019, időpont: 4:43 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images, Sean Combs