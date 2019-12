A Last Christmas a Wham!-től felkerült 4K minőségben a YouTube-ra

George Michaelt még sose láthattad ekkora felbontásban.

A YouTube-ra 10 évvel ezelőtt került fel a Last Christmas klipje Wham!-től, akkor még csak 480p minőségben, jelenleg majdnem félmilliárdos megtekintésnél jár.

A dal a karácsonyi playlistek talán leggyakoribb szereplője az All I Want For Christmas után, úgyhogy ideje volt már, hogy felkerüljön a klipje jobb minőségben is, hát most megtörtént. Méghozzá nem csak sima 1080p-ben, hanem 4K-s, vagyis 2160p felbontással is meg lehet most már nézni. Ez a következő 10 évre valószínűleg elég lesz.

Egyébként tegnap felkerült még dalszövegvideó formájában is a dal, így aki szeretné megtanulni a szövegét valami okból, azoknak ajánljuk azt.

Kiemelt kép: YouTube