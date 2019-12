Fördős Zé megpróbált Rácz Jenő idegeire menni A Konyhafőnök VIP-ben

A tíz perc örökkévalóságnak tűnt.

A Konyhafőnök VIP Sztarenki Dóri majdnem ájulásán kívül egyéb izgalmakat is tartogatott legutóbb. Bár az izgalom inkább nevezhető agymenésnek, jobb szó nemigen van arra, amit Fördős Zé művelt Rácz Jenő mellett. Történetesen, a piros csapat séfje beállt főzőcskézni a pultba, amihez most is húzni kellett egy kártyát. Ezeken a kártyákon többfajta hátráltatás található, néhányszor például már kihúzták a felezőt, azaz 60 helyett 30 perc alatt kell kaját csinálni.

Rácz most azt húzta, hogy megkapja segítségül tíz egész percre Fördős Zét,

amit a „legbrutálisabb hátráltatásként” írtak le. Utóbbi rendesen megpróbált Rácz Jenő agyára menni, fekvőtámaszokkal hangolódott rá a főzésre.

Kiemelt kép: RTL Klub