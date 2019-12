Vajna Tímea Quentin Tarantinoval dumált

A Volt egyszer egy Hollywood HFPA-nek tartott rendezvényén ültek együtt, ahol DiCaprio is ott volt.

Vajna Tímea nem csak egy asztalnál ült Quentin Tarantinoval, de egy kép tanúsága szerint el is csevegett a rendezőlegendával. Mindez egy étteremben történt, ahol a rendező idei, Volt egyszer egy Hollywood című filmjét promózta a Golden Globe díjakat szavazó HFPA (Hollywood Foreign Press Associacion, vagyis a Hollywoodban dolgozó külföldi sajtómunkások szervezete) tagjainak. A stúdiók a jelöltek szavazásának előtti időszakban mindenféle bulikat szerveznek az esélyesebb filmjeinek, ahol a HFPA tagok találkozhatnak a film sztárjaival, Návai Anikó révén pedig egy magyar tagja is van a szervezetnek, neki köszönhető a nagy Tarantino-Vajna Timi találkozás.

Az eseményen egyébként több korábbi Tarantino-film sztárja is ott volt, így akár velük is eldumálhatott Vajna. Ott volt Jamie Foxx, Bruce Dern, John Travolta, sőt, még Leonardo DiCaprio is.

