Az internet kiakadt, mert a 17 éves Billie Eilish nem ismeri a Van Halent

Billie Eilish még múlt héten volt Jimmy Kimmel műsorának a vendége, ahol az interjú során kiderült, hogy a fiatal popsztár nem ismeri a Van Halent, minden idők egyik legismertebb hajmetál bandáját. Kimmel egy játékot játszott vele, aminek pont az volt a lényege, hogy hányat ismer a születése előtt sikeres előadók közül.

A felháborodás viszont csak egy héttel később, tegnap követte a dolgot, ugyanis valaki kiszerkesztette és feltöltötte Twitterre az adott részletet pár napja, aminek köszönhetően a platformon a Van Halen is Billie Eilish is a legnépszerűbb témák közé kerültek rögtön a trending oldalon. Érdekesség, hogy a kiszerkesztett részlet pénteki, de az internet csak hétfőn kapta fel a dolgot.

Az emberek többsége kiakadt, hogy nem ismeri egy 17 éves lány azt a bandát, ami születése előtt érte el legnagyobb sikereit, egy részük meg azokat cinkelte, akik ezen kiakadtak. Az énekesnőt védelmükbe vevők közt volt Eddie Van Halen fia, Wolf Van Halen is.

If you haven’t heard of @billieeilish, go check her out. She’s cool. If you haven’t heard of @VanHalen, go check them out. They’re cool too.

Music is supposed to bring us together, not divide us. Listen to what you want and don’t shame others for not knowing what you like.

— Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 2019. december 2.