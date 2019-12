Harry Styles új klipje egy majdnem 3 perces saját előzetest kapott

Már a beharangozója is dal hosszúságú.

A jövőre nálunk is fellépő Harry Styles-nak hamarosan érkezik új lemeze is, pénteken pedig jön az újabb klipes dal róla Adore You címen. Az egykori One Direction tag nem aprózza el a promóciót, az új videó kapott egy majdnem 3 perces előzetest, ami amolyan intrónak tűnik a kliphez, vagy háttérsztorinak. A sztorija szerint Styles egy szürke, lehangoló helyen nőtt fel, ahol túl vidám és színes volt mindenkinek, úgyhogy elindul a víz alá felfedezni egy bizonyos Eroda nevű helyet. A beharangozót, ahogy a klipet is Dave Meyers rendezte, akinek Missy Elliott legendás videóit is köszönhetjük, vagy éppen Beyoncé Formationjét, Kendrick Lamar Humble-jét, vagy éppen Travis Scott Sicko Mode-ját, ha friss példákat is említsünk.

Kiemelt kép: YouTube