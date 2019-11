Billie Eilish zsinórban harmadik éve adja ugyanazt az interjút

A Vanity Fair hagyományt csinált abból, hogy évente egyszer felteszi ugyanazokat a kérdéseket neki.

A Vanity Fair három évvel ezelőtt csinált egy interjút az akkor még csak 15 éves Billie Eilish-sal, aki éppen csak kezdett befutni. Egy évvel és egy nappal később feltette ugyanazokat a kérdéseket neki, egyben szembesítve vele, hogy egy évvel korábban mit válaszolt ezekre, most pedig a hagyományt folytatva megismételte ugyanezt egy évvel és egy nappal az előző után. A lényege leginkább az, hogy nagyon fiatalon kóstolt bele az ismertségbe, érdekes végigkövetni, hogyan változtak a válaszai 15, 16, és most, 17 évesen, egy hónappal a 18. születésnapja előtt.

Kiderült a hosszú interjúból, hogy a tavalyi idején egyáltalán nem élvezte a hírnevet, de mostanra megszokta és már szereti. Elárulta azt is, hogy tavaly hazudott, amikor azt mondta, hogy nincs pasija, de most tényleg nincs és most először érzi azt, hogy nincs is szüksége senkire, elvan egyedül. Végig lehet azt is követni a videón, hogy a három év alatt mennyit nőtt a népszerűsége Instagram-követők terén, továbbá hány hírességgel találkozott, meg hánynak van meg a telefonszáma neki. Érdekes időutazás.

Kiemelt kép: YouTube