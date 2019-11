X-Faktor: Gáspár Laci úgy érezte, hogy a taps, amit Ruszó Tibi kapott, az neki is jár

ByeAlexnek nagyjából az összes versenyzője közönségkedvenc, ezért lehet, hogy még egyik fiú sem esett ki, na meg azért, mert mindhárman jól énekelnek.

Ruszó Tibi az első adásban mentora egyik dalát adta elő, a második élő showban pedig Gáspár Laci Megtalállak című dalát énekelte. A produkció végén ByeAlex az asztal tetején állva tapsolt a fiúnak, Gáspár Laci pedig könnybe lábadt szemmel, magáénak érezte a sikert.

Szerintem ilyen nem nagyon van, hogy Alex a mentorod, de úgy érzem, hogy valahol mögötted én is ott vagyok. Ez a dal nekem ezt is bizonyította, hogy ezt te is így gondolod, Alex is így gondolja. Ez a taps, ami most neked szólt, úgy érzem, picit ez most nekem is, Alexnek is szólt és mindazoknak az embereknek, akik rád szavaznak. Úgy érzem, akik melletted vannak, azok mellettem is vannak és ez nem azért van, hogy kinek mi a származása, hanem azért, mert nagyon tehetséges vagy. Nem is gondoltam volna, hogy 2019-ben az X-Faktorban a legfontosabb dolog, ami itt csillogni fog a színpadon, az a tehetség, a hang