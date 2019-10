Jennifer Lawrence tegnap tartotta az esküvőjét

Valóságos celebbuli volt.

Jennifer Lawrence és műkereskedő párja, Cooke Maroney ugyan vélhetően hivatalosan már szeptember óta házas, de a lagzi eddig még váratott magára.

Tegnap viszont erre is sor került, számol be róla a People. Az általában megbízható oldal úgy tudja, hogy a színésznő egy Dior ruhában mondta ki az igent Rhode Islandben, egy newporti kastélyban, a ceremónián pedig részt vett Adele, Amy Schumer, Kris Jenner, Ashley Olsen, és Emma Stone is. Pénteken pedig a pár tartott egy nagy vacsorát, ahol lesifotósok elcsípték Cameron Diazt, párját, a Good Charlotte-os Joel Maddent, Nicole Richie-t, továbbá Sienna Millert is, így vélhetően ők is ott voltak az esküvőn, legalább is furcsa lenne, ha csak a vacsorára lettek volna meghívva. Lawrence és Maroney egyébként tavaly tavasz óta járnak, szóval nem vártak túl sokat a házassággal.

Kiemelt kép: Edward Berthelot/Getty Images