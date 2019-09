Beszélnünk kell The Weeknd sihederbajszáról

Mit művelt már megint magával?

The Weekndtől nem állt sose távol az, hogy nagyon hülyén nézzen ki, elvégre amikor igazán elkezdte megismerni a nagyvilág, akkor éppen egy ilyen nagyon furcsa dolgot hordott a fejét hajként:

Ugyanakkor egy ideje már megszabadult ettől a frizurától, ami leginkább úgy nézett ki, mintha a Pom Pom meséinek egy horrorfilmes újragondolásából szabadult volna. Most viszont a Torontói Filmfesztiválra kísérte el Uncut Gems című filmjét, amiben ő is szerepel, de nem csak a filmnek volt a világpremierje Kanadában, hanem új, zavarba ejtő öcsibajszát is. Elméletben egy bajusz kiválóan passzolna új frizurájával, de a kivitelezés valami egészen rémes. Az még talán a kisebb probléma, hogy nem elég sűrű, de érthetetlen, miért kanyarodik le a szájáról, mintha kamionos bajszot szeretett volna, de fél úton meggondolta volna. Ráadásul még a vége is ritkásabb, mint a többi része, szintén teljesen érthetetlen módon, hisz láttuk már, hogy képes amúgy rendes arcszőrzet növesztésére, valószínűleg nem a genetika a ludas, hanem ez egy döntés eredménye volt.

Szeretnénk érzékeltetni a különbséget, hogy milyen az, amikor valaki hasonlóval próbálkozik és szuperül áll rajta. Íme Donald Glover, aki néha Childish Gambino, amikor kipróbálta ezt a borosta és bajusz kombót.

Kiemelt kép: GP Images/Getty Images