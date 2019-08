Ezt jelenti Miley Cyrus új tetkója, ami az MTV VMA-n debütált

Ez egy szakítós tetkó?

Ahogy korábban megírtuk, Miley Cyrus már új csajával, Kaitlynn Carterrel ment afterpartizni az MTV VMA után, az viszont keveseknek tűnt fel, hogy az énekesnő vadiúj tetoválással jelent meg a színpadon. Az élesszemű Cosmopolitannél kiszúrták, mi az énekesnő bal karján látható szöveg jelentése:

My head was feeling scared, but my heart was feeling free.

Azaz,

Bár fejben rettegtem, a szívemben mégis szabadságot éreztem.

A sor egy Pixies-számból származik, ők az az együttes, akik amúgy a Harcosok klubja című kultfilmben is hallhatók, mikor felcsendül a Where is my mind? című dal. Sok poént nem lövünk le azzal, ha elmondjuk: most mindenki azt hiszi, ezzel üzent Cyrus Liam Hemsworth-nek.

Kiemelt kép: Jamie McCarthy/VMN19/Getty Images for MTV