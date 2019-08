Először jelentek meg együtt nyilvánosan.

Miley Cyrus is fellépett az MTV VMA-n, utána pedig elindult az éjszakába bulizni, viszont nem egyedül: vele tartott új csaja, Kaitlynn Carter, akivel kéz a kézben sétáltak be az Up and Down Nightclubba, így ez volt az első nyilvános megjelenésük együtt.

Eközben Liam Hemsworth már beadta a válókeresetet, de a háziállataikról is meg kell egyezniük.

Ugyanezen a szórakozóhelyen volt az éjszaka Brody Jenner, Carter exe is:

