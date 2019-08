Megszületett Nyári Edit gyereke és a neme is kiderült

Ezt a "titkot" a szülők is csak a baba születésekor tudták meg.

Az énekesnő hónapokkal ezelőtt szülte meg első gyerekét, de csak most, a kicsi keresztelője alkalmából jelentették be nyilvánosan is a hírt. Egyúttal az is kiderült, hogy Nyári Editnek fia született, ezt ugyanis maga a család sem tudta a terhesség alatt.

Kedves Barátaink, Ismerőseink! Végtelen öröm és boldogság számunkra, hogy megérkezett Edit kisfia, Kálmán Emánuel, akit nemrég kereszteltünk meg. 💙 A boldog keresztanyuka pedig Aliz lett

– olvasható a Nyári lányok hivatalos Instagram profilján.

Kiemelt kép: Instagram/@nyarializnyariedit