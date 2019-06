Molnár Anikó túl van a műtéten

A celeb már napokkal ezelőtt bejelentette közösségi oldalán, hogy ismét átszabatja a melleit, hogy 27 kilós fogyása után olyan dekoltázsa legyen, amiről mindig is álmodott.

Molnár Anikó csütörtökön nagyjából óránként jelentkezett be, hogy már mindjárt műtőbe került, este pedig az eredményről is beszámolt.

Túl vagyok a műtéten, de a neheze még csak most jön. Nem baj, kemény vagyok, meg hát amúgy sincs más választásom. Már nagyon várom a holnapi kötözést, hgy láthassam az új formámat. Bár azért sutyiban már faggattam az anesztest, aki bent volt a műtét alatt végig, azt mondta, nagyon szép lett. Nagyon nagyon boldog vagyok, még ha ez most nem is látszik az elgyötört fejemen