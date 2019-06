Nehéz nyelv az angol: Taylor Swift promópulcsiján van egy béna elírás

Mindenki nyomott már félre a billentyűzeten, sőt, mindenkinek vannak rosszul berögzült dolgai, amit sokadszorra is helytelenül ír le. Ám ezeket általában ki lehet utólag javítani, vagy ha nem is, nem kerül valószínűleg többezer dollárba. Nem úgy, mint Taylor Swiftnek, akinek az egyik őt – pontosabban albumát – promózó pulóveren található elírás miatt kell most zsebbe nyúlnia.

A pulóveren az egyik dalszövegének részlete olvasható:

»You’re the only one of you, baby that’s the fun of you« ami magyarul valami olyasmi, hogy »Számodra csak te magad létezel, ez benned a vicces«

De a lényeg nem is a jelentése, hanem az, hogy a You’re helyett a pulóveren Your’e olvasható.

Vagyis rossz helyre került az aposztróf.

EXCUSE ME! I’ve had this shirt for nearly a month and you’re telling me it’s had a typo THIS WHOLE TIME!! pic.twitter.com/8P9p6BPMuV — April 🦋 ‏ (@SavvyStardust) June 5, 2019

Igen, ez van az összes legyártott pulóveren, erre pedig csak most csodálkoztak rá a rajongók. Nem valószínű, hogy Swift vissza fogja hívni a már eladott termékeket, hogy azok helyett újakat adjon, de az sanszos, hogy a még el nem adottak helyett egy javított verziót szállítanak majd ki.

via GIPHY

Kiemelt kép: John Shearer/WireImage