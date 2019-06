Átlagos zsúrt rendeztek a 3 évesnek – az apácás horror tematikát leszámítva

De ő ragaszkodott hozzá!

Aki rendelkezik bölcsis vagy óvodás vagy kisiskolás gyermekkel, pontosan tudja, hogy a kicsik körében az utóbbi években nagy divat lett a tematikus szülinap. A Star Wars-os zsúrokon a szalvétától az ajándékokon át a programokig minden a Csillagok háborújához kötődik, a barbies bulikon minden rózsaszín, a hercegnősökön habos-babos – és így tovább.

Az alább bemutatandó hároméves kislány, Lucia azonban kicsit más, mint a többiek. Az ő harmadik szülinapja tiszteletére rendezett buli középpontjában Az apáca című horrorfilm volt.

A Bored Panda szerint a kislány nagymamájánál nézett bele a nem pont az ő korosztályához tartozók számára készült alkotásba, és ragaszkodott hozzá, hogy végignézhesse. És beleszeretett, de annyira, hogy a szülinapjára is ezt a tematikát kérte.

Így nézett ki az ünnepelt:

És a kis barátai is így érkeztek.

Miután több mint 580 ezer like érkezett a tweetre (kislány nagynénje, Andrea osztotta meg a nagyvilággal), nem is olyan meglepő, hogy a zsúr híre eljutott a film főszereplője, Bonnie Aarons fülébe is, aki fel is köszöntötte Luciát: