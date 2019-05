Betegséget diagnosztizáltak Nyári Diánál

Az egykori Barátok Közt szereplő közösségi oldalán számolt be a nem túl jó hírről, mi szerint inzulinrezisztenciát állapítottak meg nála. Orvosával azonnal átbeszélték, hogy milyen változásokra van szüksége, Nyári Diát pedig az viseli meg a legjobban, hogy egy időre le kell mondania a sportolásról.

Végre rávettem magam… és most kénytelen leszek leállni… egy jó kis cukorterheléses vérvétel után kiderült, engem is utolért a már-már népbetegséggé vált inzulinrezisztencia. Dr. Tóth Tamással még egy RTL-es műsor kapcsán ismerkedtem meg, és már akkor pedzegette, hogy szerinte valami nem oké. Sajnos igaza lett, így most kíméletlen diétára fogott, ami teljesen eltérő attól, ahogy eddig étkeztem. Igyekeztem száműzni a szénhidrátot a mindennapjaimból, de kiderült, nekem nem erre van szükségem. Kötelező szénhidrátot fogyasztanom, de nem mindegy milyen formában és mennyit. Tudom nagyon sokan vagytok ugyanebben a cipőben, így minden tapasztalatra, bevált receptre kíváncsi vagyok. Szerencsére nálam még nem súlyos a helyzet, így nincs okom nagyon elkeseredni, de a sport miatt nagyon fáj a szívem. 3 hétig sajnos el kell búcsúznom minden mozgástól, amit eddig űztem, utána viszont kötelező