Labancz Lilla modell-színésznő most nem valamelyik utazásáról posztolt bikinis fotót az Instagram-oldalára, hanem csak simán Beverly Hills-i fürdőszobájából. Hogy a szett egy pizsama akar lenni vagy egy nagyon különös fehérnemű, annak megítélést az olvasókra bízzuk. Viszont az is lehet, hogy Labancz most jelentkezett be a Jégvarázs élő-szereplős változatának főszerepére, mint Elza hercegnő.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lilla Labancz (@lillalabancz) által megosztott bejegyzés, Jan 15., 2019, időpont: 10:51 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/lillalabancz