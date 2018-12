Kendall Jenner megosztott egy szerelmeslevelet, a rajongók szerint Harry Styles írta

A Kardashian-klán szupermodell tagja, Kendall Jenner éppen egy kosarassal, Ben Simmons-szal jár, Instagram-sztoriban pedig megosztott egy kézzel írt giccses szerelmeslevelet, ami így hangzik:

És akkor ha túlvagyunk a nyálas részén, lássuk mire jutottak a rajongók. Mivel a kosaras pasijáról elképzelhetetlennek tartják, hogy ilyent írjon, méghozzá kézzel, és korábbi exeit is kizárták, úgy mint Cara Delevigne, vagy az állítólag Will Smith fiával, Jaden Smith-szel járó Tyler The Creatort, megállapodott az internet abban, hogy ez csakis egykori One Directionös expasija, Harry Styles lehet, mivel róla tudják a leginkább elképzelni ezt. Sőt, többen összevetették Styles kézírásával, és a hasonlóság szerintük kísérteties.

I just spent the past 15 minutes comparing Kendall’s love letter to Harrys handwriting and IT DOESNT MATCH BUT IM TRYING SO HARD TO MAKE IT ADD UP pic.twitter.com/jbmBLhQdoU

— release baby honey (@capricornmmith) 2018. december 11.