Whitney Houston exférje perel az énekesnőről szóló dokumentumfilm miatt

Több millió dollárra bérli Bobby Brown, Whitney Houston exférje a Showtime csatornát, meg a BBC-t, ugyanis az általuk leadott 2017-es Whitney: Can I Be Me című film, ami az énekesnőről szól, közel fél órányi anyagot tartalmaz, aminek állítása szerint Brown a jogtulaja és ő nem egyezett bele a felhasználásába.

A kifogásolt felvételeken nem csak Brown szerepel, hanem lányai is, akik a felhasznált felvételek egy részén még kiskorúak.

A PageSix információi szerint Brown nem csak a két csatornát, de a film mögött álló produkciós cégeket is, összesen 2 millió dollárt követel az okozott kárért cserébe. A filmet egyébként nem csak leadta már a két csatorna, de több országba el is adta a forgalmazási jogait.

Kiemelt kép: Scott Gries/ImageDirect