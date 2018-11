Az énekes ikertestvére, Király Benjamin 2017 februárjában lett apa, kisfia, Kai pedig máris keresett modellnek számít Amerikában. A Király család már korábban is elbüszkélkedett ezzel a ténnyel, de Király Linda most meg is mutatta a kisfiú reklámfotóját, ami a Macy’s nevű áruháznak készült.

Kai for Macy’s 😍😍😍 ..hát ezt nem lehet kibírni 🙈❤️

– írta a büszke nagynéni.

Kiemelt kép: Instagram/@kiralyviktor