Chris Pratt és Anna Faris hivatalosan is újra szinglik

A TMZ információi szerint Chris Pratt és Anna Faris aláírták az utolsó papírt is, amely véglegesíti válásukat, így most már hivatalosan is minketten szinglik, bár egy ideje mindkettőjükről hallani pletykákat, hogy másokkal randiznak.

Szakított Chris Pratt és Anna Faris A színészek hivatalos közösségi médiás felületeiken jelentették be a válást.

Annyira lassan haladtak a dolgok, hogy végül megkérték az ügyvédjeiket, bízzon meg magánúton egy bírót, aki kimondja végre az ítéletet, mert különben sose válnak el. Az ügyvéd, Laura Wasser ugyanezt az eljárást alkalmazta Jennifer Garner és Ben Affleck esetében is. 6 éves fiukat, Jacket közösen tervezik nevelni, erre volt egy előzetes megállapodásuk.

