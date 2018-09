Nem kicsit csapong Ariana Grande hangulata: most épp turnézni akar menni

Mac Miller halála óta Ariana Grande hangulata össze-vissza ingadozik, egyszer el akar bújni örökre, két perc múlva viszont a keblére ölelné a világot. Most épp az utóbbi állapotban van.

Nemrég a Twitteren borult ki azon, hogy ő is ember, fáradt, és csak szeretne egy napra jól lenni:

A Twittere alapján nem nagyon van jól, rövid üzeneteket posztolgat arról, hogy minden rendben lesz, mintha magának bizonygatná. Egy rajongója azt írta neki, hogy mindenki azt szeretné, hogy ő jól legyen, és ne siessen sehova. Mire azt válaszolta, hogy tegnap még úgy érezte, soha többet nem akar kimozdulni a lakásból, de ma hiányoznak neki az emberek, hiányzik a turnézás, és azonnal turnéra akar indulni. Utána hozzátette, hogy mindenki szerint időre van szüksége, de nem tud a fenekén ülni, és talán egy miniturné is elég lenne.

hi please take all the time you need and don’t rush anything to make us happy. all we want is YOU to be healthy and happy. promise!

