Kanye West öngyilkos gondolatairól beszélt

Kanye West azok után írt Twitter-bejegyzést öngyilkos gondolatail, hogy megnézte az Alexander McQueen-dokumentumfilmet, ami a 8 évvel ezelőtt elhunyt divattervezőről szól.

– írta a rapper Twitterén.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life.

— KANYE WEST (@kanyewest) July 27, 2018