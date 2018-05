Victoria Beckhamnek is megvan a véleménye Meghan hercegné ruhájáról

Victoria Beckham, aki nem csak arról ismert, hogy a Spice Girls tagja volt, vagy hogy divattervező, de arról is, hogy már két királyi esküvőn is részt vett, az Evening Standard kérdésére válaszolva elmondta, mit gondol Meghan hercegné esküvői ruhájáról. Nyilvánvalóan tetszett neki, a Givenchy ruha szerinte is gyönyörű volt, amit ki is fejtett:

Nagyon illett hozzá. Egyszerűen tökéletes volt benne. És Harry is nagyszerűen nézett ki. Csodás nap volt. Boldognak látszottak, és mindenki örült nekik. Meghan valóban nagyon kedves nőnek tűnik, aki tényleg szereti Harry-t. Az egész nagyon őszinte volt.

Persze mert is volna mást mondani az év eseményéről, illetve a ruháról, amit végül Clare Waight Keller tervezett. Pedig korábban arról is volt szó, hogy Victoria Beckham tervezheti a hercegné menyasszonyi ruháját.

Victoria és David Beckham egyébként nem először vett részt királyi esküvőn – már Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvőjén is ott voltak, amikor Beckhamné héthónapos terhes volt kislányával, Harperrel.

Kiemelt kép: Max Mumby/Getty Images