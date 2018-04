Visszatér az Éjjel-Nappal Budapest régi főszereplője

Az RTL Klub sorozata 2013 februárjában indult el, aminek akkor a főszereplői között volt Polyák Rita is, aki ÉNB Reginát alakította. A szereplő két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy elbúcsúzik a képernyőtől. Az Éjjel-Nappal Budapest azonban továbbra is a mindennapjai része maradt, hiszen a háttérben továbbra is a csapattal dolgozott, mint rendező.

Polyák Rita most úgy döntött, visszatér az ötödik születésnapját ünneplő sorozatba.

Egy picit hezitáltam, mikor ismét felkértek, de aztán eszembe jutottak a korábbi forgatások, a vicces és megható pillanatok, és úgy döntöttem, ismét szeretnék hasonlókat átélni

– mondta a Blikknek ÉNB Regina.

Kiemelt kép: RTL Klub