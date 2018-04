Ezek a celebek 10 éve is ugyanígy néztek ki

Miután rácsodálkoztunk Ellen DeGeneres és Pharrell Williams életkorára, mivel egyikük sem néz ki annyinak, amennyi valójában, ideje volt összegyűjteni azokat a celebeket, akik szintén rájöttek, hogyan kell konzerválni külsejüket. Vagy arra, hogy ki a legprofibb plasztikai sebész, aki úgy fiatalítja meg őket, hogy annak nem látni semmilyen nevetséges vagy torz nyomát. Persze pénzzel nyilván sok mindent el lehet érni, de gyanús, hogy az alábbi hírességek inkább a genetikának köszönhetik, hogy tíz év alatt egy percet nem öregedtek. Sőt: olyan is akad köztük, aki talán jobb néz ki most, mint 2008-ban.

Ellen DeGeneres

A saját talkshow-t vezető Ellen DeGeneres januárban lett 60 éves, ami totál abszurdnak tűnik, tekintve hogy maximum 45-nek néz ki. Jó, nyilván már látszik egy-két ránc a nyakán, de a fotója láttán senki nem mondaná meg róla, hogy közel egyidős a piacon vásárló nyugdíjasokkal. Eddigi munkásságát ismerve pedig valószínű, hogy nem sebészek segítségével érte el, hogy fiatalabbnak látszódjon, mint amennyi valójában.

Pharrell Williams

2008 óta Pharrell Williamsnek született négy gyereke, nyert 8 Grammy-t, összehozott pár albumot, slágert, filmzenét meg filmet, arra viszont már nem maradt ideje, hogy megöregedjen. Williams így 45 évesen is úgy néz ki, mint egy huszonéves srác. Az pedig szinte száz százalék, hogy nem a plasztikai sebészeknek köszönhetően.

Elijah Wood

Elijah Wood kifejezetten nem öreg, így túlzás is lenne azt mondani, hogy képtelen az öregedésre, de már most, 37 évesen is látszik rajta, hogy bizonyos szempontból ő is megnyerte a génlottót, hisz közel a negyvenhez is lazán alakíthatna bármilyen filmben egy olyan kissrácot, aki most készül a gimnáziumba.

Jared Leto

A génlottó igazi nyertese viszont nem más, mint Jared Leto, aki nem csak nem öregszik, de lehetetlenül szép is. Még a húszéves lányok is ilyen arcbőrről álmodoznak. Letónak konkrétan pórusai sincsenek, és nagyon valószínű, hogy 80 évesen is tök ugyanígy fog kinézni. Egyébként 46 éves. NEGYVENHAT. Ha pedig bárki is kételkedne abban, hogy az énekes/színész külseje természetes, nézze meg az ’51-es születésű édesanyját, és nem lesz több kérdése.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a 90-es évek végén, vagyis cirka húsz évvel ezelőtt robbant be igazán a köztudatba mint énekesnő. Ez mindössze csak azért érdekes, mert már akkor is pontosan ugyanígy nézett ki. És ugyanígy nézett ki tíz évvel ezelőtt is, ahogy a fenti képpáron is látszik. A legdurvább pedig csak most jön, és mindenki jobban teszi, ha most leül – Jennifer Lopez idén nyáron lesz 49, vagyis jövőre betölti az ötvenet.

Lucy Liu

Lucy Liu viszont már idén ötven lesz. Persze a fentiek közül a jobb oldali, frissebb fotón már látszik azért pár apró ránc, de ötvennek azért senki nem mondaná a színésznőt, aki a 2000-es Charlie angyalai című filmben, 32 évesen is tök ugyanígy nézett ki.

Eva Mendes

Ryan Gosling gyerekeinek anyja, Eva Mendes 44 éves. A jobboldali fotó nemrég készült, a bal oldali pedig tíz évvel ezelőtt. De ugyanígy nézett ki 1997-ben is, 23 évesen, amikor szerepelt Will Smith egyik videóklipjében.

Gwen Stefani

Nem cseréltük fel a fenti képeket, Gwen Stefani tényleg jobban néz ki, mint tíz évvel ezelőtt. Az énekesnő egyébként idén lesz 49 éves, viszont az ő esetében már nem olyan biztos, hogy egyszer sem keresett fel plasztikai sebészt. Persze utóbbira nincs bizonyíték, így maradjunk inkább annyiban, hogy egyszerűen csak képtelen az öregedésre és kész. Vagy ő is egyre csak fiatalabb lesz, mint Benjamin Button.

Beyoncé

Magyarázni sem kell a dolgot, hisz Beyoncéról van szó, vagyis egyértelmű, hogy nem öregszik, mert hát ő Beyoncé. Az énekesnő egyébként még csak 36, de így nézett ki húsz éve, karrierje kezdetén is, vagyis valószínű, hogy húsz év múlva sem fest majd másképp.

Keanu Reeves

Aki pedig tuti, hogy vámpír, vagy tudja, hol az örök élet kútja, nem más, mint Keanu Reeves, aki hivatalos születési adatai szerint az ősszel lesz 54 éves. És igen, valóban ott van pár ősz szál a szakállában, de szinte biztos, hogy csak festeti, és csak be akarja csapni a világot, hogy ne csesztessék már azzal, hogy képtelen az öregedésre.