Harminc kilót fogyott az X-Faktor egykori döntőse

Benji az X-Faktor negyedik évadéban lett országosan ismert, ahol Alföldi Róbert mentoráltjaként egészen a döntőig menetelt.

Az énekes most a FEM3 Café stúdiójában járt, ahol többek között arról is mesélt, hogy az utóbbi pár évben harminc kilótól sikerült megszabadulnia, amit leginkább a rendszeres sportnak és az egészséges táplálkozásnak köszönhet.

Nekem ez egy hosszú folyamat volt, mert két éve én még 97 kiló voltam, de azóta egyszer fogytam 20 kilót, és azóta még tízet. Eléggé vaskos voltam, de most már jó állapotban vagyok szerintem. Amikor egészségtelenebb életmódot éltem, akkor sokkal pattanásosabb, zsírosabb bőröm volt, most, hogy azért odafigyelek, nem viszek be olyan dolgokat, ami nem jó, azóta azt vettem észre, hogy sokkal jobb lett