14-en meghaltak a fiatal hokisokat szállító busz balesetében

Tizennégyen meghaltak abban a buszbalesetben, ami magyar idő szerint pénteken este történt a kanadai Saskatchewan tartományban, írja a Metro. A Humboldt Broncos junior jégkorongcsapata utazott a soros mérkőzésére, amikor a jármű egy teherautóval ütközött. További tizennégyen megsérültek, három ember állapota kritikus.

A rendőrség megerősítette a halálos áldozatok számát, az azonosításuk még zajlik.

A szülők és a rokonok egyből a helyszínre siettek, miután értesültek a történtekről, egy a baleset helyszínéhez közeli templomban várják a híreket. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is részvétét nyilvánította ki.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018