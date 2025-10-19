Eltaktikázta magát a Red Bull, de így is Verstappené az amerikai pole

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Amerikai Nagydíjának szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 28 éves holland pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 47. pole pozíciója, amelyet annak ellenére kaparintott meg, hogy az utolsó gyors körének nem tudott nekivágni, mivel letelt az idő, mire felért a célegyenesbe – így is majdnem három tizeddel jobb volt a mezőnynél.
A szombati sprintfutamon rajt-cél győzelmet aratott Verstappen mellől az összetettben második Lando Norris, a McLaren brit pilótája kezdi majd meg a vasárnapi 56 körös versenyt a második rajtkockából, míg a harmadik helyről a monacói Charles Leclerc (Ferrari) vághat neki a futamnak.
A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője csak a hatodik rajtkockát szerezte meg és így az ötödikként záró, hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Ferrari) mellől startol majd.
A futam vasárnap közép-európai idő szerint 21 órakor rajtol Austinban.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
2. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
George Russell (brit, Mercedes)
3. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
4. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Oliver Bearman (brit, Haas)
5. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
7. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
8. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
10. sor:
Isack Hadjar (francia, RB)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)