Előbb Lance Stroll-lal koccant, majd megnyerte a szabadedzést Leclerc

A hazai környezetben szereplő Charles Leclerc autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki, első szabadedzésén.

A Ferrari pilótája pedig alaposan ráijeszthetett a szerelőkre, mert az első percekben kicsúszott, később pedig koccant Lance Stroll-lal. Szünetet kellett tartani, hogy a törmeléket eltakarítsák, de a piros zászlós fázis sem zavarta meg a hazai közönség előtt versenyző Leclerc-t, nem volt nála gyorsabb.

Nem csak a monacói rémiszthette meg a csapatot, Lewis Hamilton egy rázókőre úgy hajtott rá, hogy az autója felemelkedett a levegőbe. Az ugrató azonban nem rongálta meg a kocsit, de képzelhetjük, mi játszódott le a mechanikusok fejében.

Lift off for Lewis 🤯

Somehow he managed to avoid the barriers after he landed! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/btzvTtuMWU

— Formula 1 (@F1) May 23, 2025