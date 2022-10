Verstappen nyerte a szuzukai káoszfutamot, majd egy verseny utáni büntetés miatt a vb-címet is bezsebelte

Max Verstappen nyerte az esős Japán Nagydíjat, amelyen a háromórás időlimit vetett véget a versenynek.

Úgy tűnt, Leclerc kapta el jobban a rajtot, de Verstappen nem hagyta magát, és a külső íven autózva visszaelőzte riválisát. Az első kör meglehetősen kalandosra sikerült: az első kanyarban Alonso pöckölte ki Vettelt, majd Sainz csúszott ki, és lebontotta az egyik reklámtáblát, aminek egy része a pályára került, és Gasly bele is hajtott, de az Alpine-hoz igazoló francia pilóta folytatni tudta a versenyt. A visszajátszásból kiderült, hogy Hamilton is centikre ment el a tábla mellett, ő is simán eltrafálhatta volna.

Gasly has got a new front wing 👀 pic.twitter.com/OMFfqfWpTI — ESPN F1 (@ESPNF1) October 9, 2022

Sainznak mázlija volt, mert az autója a pálya széléig pattant vissza az ütközés után, és ha kicsit bejjebb kerül a pályára, abból nagyon súlyos baleset lehetett volna.

A Ferrari spanyoljához hasonlóan Albon is befejezte a futamot az első körben, miután megállt alatta a Williams, Csou pedig megforgott, de gyorsan korrigált, és ment tovább. Természetesen a kaotikus kezdés miatt beküldték a biztonsági autót, majd a 3. körben piros zászlóval félbeszakították a versenyt, mivel az eső egyre intenzívebben esett, és romlottak az amúgy is pocsék látási viszonyok. Az első három kör legnagyobb győztese Stroll volt, aki hét helyet javítva a 11. pozícióban autózott, amikor jött a piros zászló.

Az újraindítást a bokszban váró pilóták közül Gasly volt a legzabosabb, aki amiatt akadt ki, hogy a mezőny még a pályán volt, amikor mellettük feltűnt egy daru, amelynek Sainz autóját kellett eltakarítani.

Pierre Gasly was furious after he passed a recovery tractor that was on the racing line in terrible visibility 🤬 pic.twitter.com/ObGzakycvE — ESPN F1 (@ESPNF1) October 9, 2022

Bő kétórás várakozás után, magyar idő szerint 9.15-kor hajtott ki újra a mezőny a bokszból, és végül 40 percük maradt a pilótáknak, mivel három óra a limit, ennyi idő áll rendelkezésre egy-egy futam során.

A pálya valamelyest száradni kellett, így egymás után hajtottak a pilóták a bokszba, hogy intermediate gumira váltsanak, és volt olyan pillanat, amikor Alonso, Ricciardo, Schumacher volt az első három sorrendje, mivel ők a többieknél később mentek ki kerékcserére – Schumachert nem is hívták ki, mert a Haasnál abban bíztak, hogy biztonsági autós fázis következik majd. A kockáztatás nem jött be, Schumachert egymás után előzték meg az intermediate gumira szavazók, és 28 perccel a vége előtt ő is lecserélte az esőgumikat.

21 perccel a vége előtt Verstappennek 10 másodperc volt az előnye Leclerc előtt, ekkor a pontszerzők közé rajtuk kívül még Pérez, Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso, Latifi, Russell és Norris számított.

Leclerc mérlegelte, mivel járna egy újabb bokszkiállás, de a mérnökétől azt az információt kapta, hogy öt helyet veszítenie, így inkább kint maradt, a hátránya viszont folyamatosan nőtt Verstappennel szemben.

Alonso viszont bevállalta a rizikót, és nyolc perccel a vége előtt kiment a bokszba, ahonnan a 10. helyre jött vissza. A negyedik helyen autózó Ocon többször is visszaverte Hamilton támadását, míg hét perccel a befejezés előtt Pérez megérkezett a második helyen autózó Leclerc nyakára. Az utolsó körben szinte összeért a Red Bull és a Ferrari, de Pérez nem tudta megelőzni a monacóit.

Verstappen kényelmesen nyert, a mögötte csatázók közül Leclerc a legvégén hibázott egyet, és szinte letolta a pályáról Pérezt, hogy megvédje a második helyét.

Amelyet végül nem tarthatott meg, mivel öt másodperces büntetést kapott a sikán levágása miatt, ezzel pedig Verstappen már most bebiztosította pályafutása második világbajnoki címét.

Az első tíz további sorrendje: Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso, Russell, Latifi, Norris.

A vb két hét múlva az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik Austinban.

A Japán Nagydíj pontszerzői: