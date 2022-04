Lewis Hamilton egy mondattal reagált az őt ért kritikákra

Legközelebb Miamiban versenyez a mezőny, még az is lehet, hogy visszatér a versenyigazgató, akinek döntésén múlt a tavalyi világbajnoki cím.

Egészen érdekesen alakul a Forma-1-es szezon: eddig négy futamot rendeztek, mindegyik csapat szerzett már pontot, a világbajnoki címvédő Max Verstappen kétszer is kiesett, míg az idén eddig domináló Ferrari épp hazai környezetben, az Emilia-Romagna Nagydíjon szerepelt csapnivalóan.

Ráadásul a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton egyelőre csak szenved, Olaszországban nullázott, miután mindössze a tizenharmadik helyen ért célba.

Ugyan Toto Wolff elnézést kért a brit pilótától, amiért nem túl versenyképes a Mercedes, Hamilton így is a kritikák kereszttüzében találta magát, mert a csapattársa, George Russell egyelőre mind a négy futamon a legjobb ötben végzett – van már dobogós helye is, és a legutóbb is a negyedik lett.

Több cikkben is foglalkoztak már vele, hogy a 2021-es szezonzárón történtek mintha megviselték volna Hamilton – emlékezhetünk, egy vitatott versenybírói döntés miatt Verstappen érvényesíteni tudta gumielőnyét és a hajrában megelőzte riválisát, ezzel pedig megnyerta a vb-t –, nincs már benne akkora győzni akarás. Alighanem ezekre a kritikákra reagált a brit egy áthallásos Instagram-poszttal, ugyanis azt írta:

A mesterművemen dolgozom, és majd én döntöm el, mikor van kész.

A szezon jövő héten egy új pályával folytatódik, Miamiba látogat ugyanis a mezőny. A szervezőknek az okoz jelenleg fejfájást, hogy sajtóhírek szerint mindkét versenyigazgató, a tavalyi szezonzárón történtek miatt leváltott Michael Masi helyett felkért Niels Wittich és Eduardo Freitas is koronavírusos. Az Autosport szaklap szerint,

ha Wittich és Freitas nem tudja ellátni feladatait Miamiban, éppen Masi lehet az egyik beugró.

A Reuters viszont úgy tudja, a két versenyigazgató mellé tanácsadóként felkért Herbie Blash lehet a helyettes, vagy Colin Haywood, aki a nemzetközi szövetség versenyirányítási rendszerének működtetéséért felelt az elmúlt években.

A helyzetet bonyolítja, hogy mivel ez lesz az első Miami Nagydíj, ezért a versenyigazgatónak minden bizonnyal a szokásosnál is több feladata lenne.