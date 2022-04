A Mercedes csapatfőnöke bocsánatot kért Hamiltontól a vezethetetlen autóért

Lewis Hamilton vasárnap csak a 13. helyen zárt a Formula-1-es Emilia Romagna Nagydíjon.

A meghökkentően gyenge kocsiból még úgy sem tudott pontszerző helyet kisajtolni a brit pilóta, hogy Fernando Alonso és Carlos Sainz is hamar kiesett, sőt a futamgyőztes Max Verstappen még le is körözte. A leintést követően Toto Wolff csapatfőnök a rádióban kért bocsánatot Hamiltontól.

– közölte Wolff, amire Hamilton csak elnézően annyit felelt, hogy nincs gond, csak dolgozzanak tovább keményen.

Rádio Mercedes no final do GP.

Wolff“Hi Lewis, Sorry for what you have had to drive today. I know this is undrivable.”

Hamilton “Yeah, no worries, Toto. Just keep on working hard.”

Wolff “We will come out of this.”pic.twitter.com/5GWKfJgyiq

