Vettel ősidők után újra Q3-ba ért, de Valtteri Bottas volt a leggyorsabb az időmérőn

Valtteri Bottas pályafutása 17. pole-pozícióját nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj szombati időmérőjén.

Kevés izgalmat hozott az első szakasz az aszfalton, egyedül Sérgio Pérez nézett be a kavicsosba, de így is simán továbbment, a szünetben pedig új orrkúppal tudott száguldozni. Az eredmények között azért akadtak meglepetések, Lance Stroll és Daniel Ricciardo például meghökkentően lassú volt és ki is esett. Mick Schumacher csak Nyikita Mazepint tudta megelőzni, az élen viszont Lando Norris a két Mercedes között végzett.

Nagy csatát hozott a második etap, George Russell 57 ezreddel maradt le a legjobb tíz mögött, mögötte a két Alfa Romeo, Fernando Alonso és Juki Cunoda esett ki.

Sebastian Vettel ezzel 16 futam után újra bejutott Q3-ba.

Az utolsó szakaszra így aztán a fő kérdés az maradt, a két Mercedes és Norris hogy osztozik a dobogón. Bottas állt elsőként az élre, a feltámadó szél pedig teljesen felborította a csapatok terveit, így végig ott is maradt ezzel az idővel. Az időjárás megváltozásának legnagyobb nyertese a küszködő Max Verstappen lett, aki harmadik helyen végzett, míg Lando Norris csak hetedikként zárt. Bottas mögött Hamilton zárt másodikként, a második sorba pedig Pérez fért még oda.

https://twitter.com/F1/status/1388511334157926400