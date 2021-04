Reménytelennek tűnt a Kanadai Nagydíj megrendezése, ismét törölték

A koronavírus-járvány miatt elmaradó Kanadai Nagydíjat a Török Nagydíj váltja a Forma-1-es versenynaptárban, írta az MTI.

A sorozat szerdai sajtóközleménye felidézi: a június 11. és 13. közötti versenyhétvégén azért volt szükség beugróra, mert a montreali egészségügyi hatóságok szerint a verseny megrendezése még szurkolók jelenléte nélkül is komoly veszélyt jelentene a fertőzés terjedését illetően.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13

We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci

— Formula 1 (@F1) April 28, 2021