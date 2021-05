Verstappen bevágott a két Mercedes elé

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Portugál Nagydíj harmadik szabadedzésén.

Verstappen mögött a Mercedes két versenyzője, a hétszeres világbajnok, címvédő brit Lewis Hamilton, valamint a finn Valtteri Bottas végzett. Pénteken az első szabadedzésen Bottas, a másodikon pedig az idei pontversenyben is éllovas Hamilton bizonyult a legjobbnak. Mögöttük Verstappen mindkét alkalommal második volt.

A harmadik szabadedzésen még a mexikói Sergio Pérez (Red Bull), a francia Esteban Ocon (Alpine) és a monacói Charles Leclerc (Ferrari) fért oda a legjobb hat közé. Ocon mellett Kimi Räikkönen is odatette magát, a finn világbajnoknak volt ugyan egy megpördülése, de így is befért az első tízbe.

🎶 You spin me right ’round Kimi 🎶 #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/NgcZQl54BD

A harmadik szabadedzés végeredménye:

It’s looking very close 👀@Max33Verstappen tops the final practice session, with the @MercedesAMGF1 drivers in P2 and P3 👊#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/zPH0WoZ4MA

