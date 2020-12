Az év, amikor annak örültünk, hogy csak Hamilton miatt vált történelmivé a Forma-1-es szezon

Különleges év volt 2020, hiszen a koronavírus-járvány miatt sokáig az sem volt biztos, hogy lesz Forma-1-es szezon, aztán a szigorítások nyomán több helyszínen két futamot is rendeztek. Ebben a zaklatott időszakban kiütközött, mennyivel jobb autója van a Mercedesnek: mindössze két versenyen, az Olasz Nagydíjon és a Szahíri Nagydíjon nem állt dobogón a csapat valamelyik pilótája.

Ha a 2019-es évről azt írtuk, az volt Lewis Hamilton éve, akkor 2020-ról sem írhatunk mást, hiszen a brit pilóta beérte Michael Schumachert a hetedik világbajnoki címével. Hamilton ugyanúgy 11 futamot nyert, mint az előző évében, ám idén még jobban megverte egyetlen valódi riválisát, a csapattársát, Valtteri Bottast, 124 ponttal szerzett több pontot a finnél a tavalyi 87-hez képest. Üde színt vitt azonban a Mercedes-uralomba egy-egy váratlan győztes.

A már említett Olasz Nagydíjon Charles Leclerc kiesése tett keresztbe a világbajnokoknak, a váratlan piros zászlós szakaszból Pierre Gasly jött ki taktikailag előnyös pozícióban, így a korábban a Red Bullnál magát megégető francia élete első futamát nyerte meg. Sok izgalmat hozott a Szahíri Nagydíj is, amelyen Sergio Pérez úgy ért elsőként célba, hogy tudta, 2021-ben nem biztos, hogy a mezőny tagja lesz. Végül december 18-án mégis talált magának csapatot a mexikói, a Red Bullhoz írt alá Alexander Albon kárára.

Az év legnagyobb drámáját egyértelműen a Bahreini Nagydíj hozta, amelynek első körében Romain Grosjean horrorbalesetet szenvedett. A francia pilóta a harmadik kanyarban koccant Danyiil Kvjattal, aminek következtében autója a falnak ütközve kettétört és a kiömlő üzemanyag azonnal lángra gyúlt.

A Haas versenyzője majdnem fél percet ült a tűzben, mire sikerült kihámoznia magát a roncsból. Csodával határos, hogy túlélte a pokoli balesetet, de súlyos égési sebei miatt nem tudott már versenyezni, így ezzel zárult le a Forma-1-es pályafutása. Szerencsére azonban Hamilton hetedik vb-címe és rekordot jelentő futamgyőzelmei (már 95-nél jár) miatt lett történelmi a 2020-as idény, nem pedig azért, mert egy pilóta a lángok martalékává vált.

A Bahreinben rendezett második verseny is kifejezetten drámaira sikerült. Hamilton koronavírusos megbetegedése miatt a Williamsnél kölcsönben szereplő George Russell kapott lehetőséget a Mercedesben, s is nem vallott szégyent, Bottas épphogy legyőzte az időmérőn, de Russell simán lerajtolta, és ha nem szúrja el a Mercedes a kerékcseréjét, biztosan meg is nyeri a szahíri futamot. Így viszont a fiatal pilóta kénytelen volt beérni élete első pontszerzésével.

Sok-sok drámai momentum mellett azért a vicces pillanatoknak is jutott hely 2020-ban. A szezont megelőző időszakban nem lehetett versenyezni, ezért a Forma-1 szervezői az e-sportra helyezték a hangsúlyt, amelyben videojátékokkal, otthonukból feszültek egymásnak a játékosok. Az eseményekbe bevontak több profi pilótát, így Lando Norrist is, aki azzal szórakozott, hogy felhívott prominens F1-es szereplőket. Zak Brown, Carlos Sainz és a 2019-es versenymérnöke komolyan vette a feladatot, de Max Verstappen azonnal lecsapott a lehetőségre, hogy ugrassa a brit pilótát, így az ő tanácsa a következő volt: „kapcsold ki a gépet és nézz egy sorozatot”. Azért Lando Norrist sem kellett félteni, George Russellt már így hívta:

Nem Norris volt az egyetlen, akit elkapott a videojátékozás heve. Charles Leclerc menet közben csatlakozott a virtuális száguldozáshoz, de annyira megtetszett neki, hogy Twitch-csatornáján is streamelni kezdett. Egyik nap annyira belefeledkezett a játékba, hogy a barátnője hiába zörgette az ajtót, nem engedte be a lakásba. A lány rafinált volt, tudta, hogy a monacói autóversenyző éppen streamel, így aztán fölment a Twitch-csatornájára, hogy szóljon neki, ugyan engedje már be.

Igen ám, csakhogy Leclerc csatornáján csak azok chatelhetnek a pilótával, akik az ötdolláros feliratkozással támogatják. Leclerc barátnője így kénytelen volt öt dollárért feliratkozni, hogy szóljon, hazajött és arra vár, hogy beengedje őt a párja 25 percnyi várakozás után.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race😂

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020